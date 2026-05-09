Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, YouTube kanalında 'Satrancı Bırakıyorum' başlıklı bir video paylaştı.

Milli Takım oyuncularına verilen maddi teşviklerin güncel ekonomik şartların çok gerisinde kaldığına dikkat çeken Gökerkan, asgari ücretle kıyaslama yaparak sitem etti.

'10 BİN LİRALIK ÖDÜL YETERLİ DEĞİL'

Milli sporcu, 'Asgari ücretin 28 bin TL olduğu bir ülkede, Milli Takım için verilen 10 bin TL’lik özendirme ödülü maalesef yeterli değil' sözlerini sarf ederek yaşadığı maddi zorluklardan bahsetti.

Bir milli sporcunun tek odağının başarı ve gelişim olması gerektiğini savunan Gökerkan, 'Milli takıma giren bir oyuncunun maddi anlamda hiçbir endişesinin kalmaması gerekiyor' dedi.