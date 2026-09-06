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Kaynak: İHA

PROTOKOLDEN HALK OYUNLARINA COŞKULU PROGRAM

Kurtuluş günü kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın anıta çelenk bırakmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile ilk tören tamamlandı.

Kutlama heyecanı daha sonra Kuvayi Milliye Meydanı’na taşındı. Protokol üyelerinin vatandaşları selamlamasıyla başlayan programda öne çıkan detaylar şunlar oldu:

Anlamlı Konuşmalar ve Şiir Dinletisi: Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Öğe ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın günün önemini vurgulayan konuşmalar gerçekleştirdi. Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Kutay Dilek ise seslendirdiği "6 Eylül" şiiriyle meydandakilere duygusal anlar yaşattı.

Mehter ve Dans Gösterisi: Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları Ekibi’nin sergilediği performansın ardından Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı sahne alarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

GEÇİT TÖRENİ

Gaziler, sporcular ve izci öğrencilerin yer aldığı resmigeçit töreni, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

GELENEK BOZULMADI: TÜLÜTABAKLAR SOKAĞA İNDİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlerine geçirdikleri dana derileri, at kuyruğundan yapılan bıyıklar ve baca kurumuyla kararttıkları yüzleriyle düşman askerlerini korkutup kaçırdığı rivayet edilen Tülütabaklar, kutlamalara damgasını vurdu.

Protokolün önünde geleneksel Balıkesir çiftetellisini oynayarak gösterilerine başlayan Tülütabaklar, ardından halkın arasına karıştı. Vatandaşları kurumla boyama ve korkutma geleneğini neşeyle sürdüren Tülütabaklar, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.