ELF Marc VDS adına piste çıkan Öncü, şampiyonanın İngiltere etabında Silverstone Pisti’nde mücadele etti.

Moto2 İngiltere Grand Prix’sinde 17 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışa 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı sporcu, yarış boyunca önemli bir yükseliş gösterdi. Öncü, damalı bayrağı 8. sırada görerek bu sezonki en iyi derecesine imza attı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü,Dünya Moto2 Şampiyonası'nda 8. oldu - Resim : 1

Yarışın zirvesinde American Racing Team adına yarışan Çek pilot Filip Salac yer aldı. İspanyol Ivan Ortola, QJMOTOR-Biolec-MSI takımıyla ikinci sırayı elde ederken, KLINT Racing Team sürücüsü Alex Escrig üçüncü oldu.

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Dünya Moto2 Şampiyonası takvimindeki 13. yarış ise 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilecek. Aragon Pisti, sezonun bir sonraki ayağına ev sahipliği yapacak.