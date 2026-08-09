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Kaynak: AA

ELF Marc VDS adına piste çıkan Öncü, şampiyonanın İngiltere etabında Silverstone Pisti’nde mücadele etti.

Moto2 İngiltere Grand Prix’sinde 17 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışa 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı sporcu, yarış boyunca önemli bir yükseliş gösterdi. Öncü, damalı bayrağı 8. sırada görerek bu sezonki en iyi derecesine imza attı.

Yarışın zirvesinde American Racing Team adına yarışan Çek pilot Filip Salac yer aldı. İspanyol Ivan Ortola, QJMOTOR-Biolec-MSI takımıyla ikinci sırayı elde ederken, KLINT Racing Team sürücüsü Alex Escrig üçüncü oldu.

Dünya Moto2 Şampiyonası takvimindeki 13. yarış ise 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilecek. Aragon Pisti, sezonun bir sonraki ayağına ev sahipliği yapacak.