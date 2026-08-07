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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası kapsamında İngiltere’nin Silverstone Pisti’nde yarışacak.

ELF Marc VDS Yarış Takımı adına mücadele edecek olan Deniz Öncü, organizasyonda bugün serbest antrenmanlara katılacak. Milli sporcu, yarın yapılacak sıralama turlarının ardından 9 Ağustos Pazar günü yarış heyecanı yaşayacak.

Öncü, TSİ 13.15’te başlayacak 17 turluk Moto2 yarışında, TSİ 15.00’te ise 20 turluk MotoGP yarışında başarı için mücadele edecek.

MİLLİ SPORCULAR İTALYA’DA PİST MÜCADELESİNE ÇIKACAK

Türk motosikletçiler, Avrupa SSP300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

İtalya’daki Cremona Pisti’nde düzenlenecek organizasyonda Oğuz Taşhan, Demir Dönmez, Hasan Hüseyin Baş, Murathan Yiğit Yıldız ve Turgut Durukan yarışacak.

Şampiyonada bugün serbest antrenmanlar yapılırken, yarın sıralama turları ve ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 9 Ağustos Pazar günü ise ikinci yarışlar start alacak.

GENÇ SPORCULAR AVUSTURYA VE İSPANYA’DA MÜCADELE EDECEK

Milli motosikletçilerden Berkay Sarıay, Uzay Alp Urcan ve Ali Said Ünal, 8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek MotoMini Avusturya’da piste çıkacak.

Slovak Karting Merkezi’nde gerçekleştirilecek yarışlarda Berkay Sarıay ve Uzay Alp Urcan 190 sınıfında, Ali Said Ünal ise 160 sınıfında mücadele edecek.

Genç sporcu Poyraz Bor ise İspanya’daki Pontes Pisti’nde düzenlenecek MotoMini 160 sınıfında Türkiye adına yarışacak.

TÜRK SPORCULAR AVRUPA’DA BAŞARI ARAYACAK

Hafta sonu Avrupa’nın farklı pistlerinde yapılacak organizasyonlarda mücadele edecek milli motosikletçiler, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ederek derece elde etmek için mücadele verecek.