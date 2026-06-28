Drenthe bölgesinde yer alan 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'nde 22 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadelede, ELF Marc VDS takımı adına piste çıkan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, yarışa 19. sıradan başladı.
Milli sporcu, yarışın 17. turunda geçirdiği kazanın ardından mücadeleye devam edemeyerek yarış dışı kaldı.
Nefes kesen son bölümde Kolombiyalı pilot David Alonso, İspanyol rakibi Manuel Gonzalez'i bitiş çizgisine kısa süre kala geride bırakarak birinciliğe ulaştı.
Yarışı Manuel Gonzalez ikinci sırada tamamlarken, Avustralyalı Senna Agius podyumun son basamağında yer aldı.