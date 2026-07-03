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Kaynak: AA

20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, 6-12 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Milli takım teknik direktörü Erdem Yiğit, son hazırlık kampını tamamladıklarını belirterek takımın hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olduklarını hatırlatan Yiğit, "Bu yıl Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA HEDEFTE

Avrupa Şampiyonası'nın ardından gözlerini dünya şampiyonasına çevireceklerini belirten Yiğit, "Öncelikli hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra hedefimiz takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etmek." dedi.

TÜRKİYE 10 SIKLETTE MÜCADELE EDECEK

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda 10 sıklette mücadele edecek. Erdem Yiğit, Türkiye'nin en başarılı sporcularından oluşan kadroyla şampiyonaya katılacaklarını ifade ederek, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve madalyalarla dönmek istediklerini söyledi.