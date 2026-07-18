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Karaman'da Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu’nun, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki gösteren Emine Gizem Çetiner, yaklaşık 3 yıldır her gün Müdürlük önünde protesto gösterisi yapıyordu.

SULTANOĞLU MERKEZE ÇEKİLDİ!

Cumhuriyet'in haberine göre, Asım Sultanoğlu’nun görevden alınmasıyla Çetiner, 3 yıldır sürdürdüğü eylemini noktaladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Hasan Kökrek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanırken Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu merkeze alındı.

“ÇOCUKLAR İÇİN VERDİĞİM MÜCADELE BİTMEDİ”

Emine Gizem Çetiner, yaptığı açıklamada, “Bu, çocuklar için verdiğim mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu üç yıl benim için kolay geçmedi. Psikolojik, fiziksel baskılar yaşadım. ‘Vazgeç’ diyenler oldu, ‘Boşuna uğraşıyorsun’ diyenler oldu” diyen Çetiner, “Bazen tek başıma kaldım, bazen çok yoruldum. Ama her vazgeçmeyi düşündüğümde, istismara uğrayan o çocukları hatırladım” sözlerini sarf etti.

Çetiner, “Onlar yaşadıkları acıdan kaçamazken benim mücadeleden vazgeçmeye hakkım olmadığını düşündüm. Bu üç yıl boyunca eylem sayesinde bir kişi bile dönüp ‘Çocuklara ne oldu?’ diye sorduysa, bir kişi bile çocuk istismarına karşı sessiz kalmamayı öğrendiyse verdiğim mücadele amacına ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.