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Kaynak: AA

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmaya, aralarında mağdur çocuğun annesinin de bulunduğu 24 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık katıldı. Yaşı 18'den küçük 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 15 saat süren ilk duruşmada sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, ara kararında 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönündeki ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismara uğradığına ilişkin kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, 10'u 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 36 kişi hakkında hazırlanan iddianame Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Dosya kapsamında daha önce 9'u 18 yaşından küçük olmak üzere 33 sanık tutuklanmıştı.