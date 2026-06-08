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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular uluslararası arenalarda önemli başarılara imza attı. Ay-yıldızlı cimnastikçiler, katıldıkları dünya kupası etaplarında Türkiye'ye iki gümüş madalya kazandırmayı başardı.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI BAKÜ'DE KÜRSÜYE ÇIKTI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde sahne aldı. Başarılı bir performans sergileyen Onbaşı, topladığı 19.250 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

İREM ACIMIŞ'TAN PARKUR DİSİPLİNİNDE TARİHÎ BAŞARI

Dünya Kupası'nın İstanbul etabında yarışan bir diğer milli sporcu İrem Acımış ise parkur branşında önemli bir ilke imza attı. Kadınlar serbest kategorisinde mücadele eden Acımış, sergilediği performansla 22.10 puan elde ederek ikinci sıraya yerleşti. Bu sonuçla milli sporcu, Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran isim olarak kayıtlara geçti.