Otomotiv devi Toyota, Brezilya’daki ilk üretim tesisi olan Indaiatuba fabrikasını kapatarak Corolla Sedan üretimini Sorocaba sanayi kompleksine taşıma kararı aldı.
28 yıllık dönem sona eriyor: Toyota'dan 1.500 çalışanı ilgilendiren radikal karar
Toyota, Brezilya’daki ilk fabrikası Indaiatuba’yı kapatarak Corolla Sedan üretimini Sorocaba’ya taşıyor. Şirket, 11 milyar real (Brezilya para birimi) yatırım planını sürdürürken çalışanlara transfer veya tazminat seçeneği sunuyor.Derleyen: Sinan Başhan
Şirket, São Paulo eyaletinde bulunan ve 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Indaiatuba fabrikasındaki üretimi 30 Haziran 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracak. Yaklaşık 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla araç üreten tesisin kapatılmasının, Toyota’nın tüm üretim operasyonlarını tek merkezde toplama stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.
ÜRETİMDE HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMAYCAK
Kararla birlikte fabrikayla özdeşleşen Corolla Sedan modelinin üretimi Sorocaba tesisine aktarılacak. Toyota, geçiş sürecinde iç pazara yönelik Corolla Sedan üretiminde herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı. Üretim hatlarının birleştirilmesiyle birlikte yalnızca araç montajı değil, hibrit esnek modeller için geliştirilen elektrifikasyon bileşenlerinin üretimi de aynı sanayi kompleksinde gerçekleştirilecek.
Toyota, Indaiatuba fabrikasını kapatmasına rağmen Brezilya pazarından çekilmeyeceğini, aksine ülkedeki faaliyetlerini büyütmeye devam edeceğini duyurdu. Şirket, 2030 yılına kadar devam edecek 11 milyar Brezilya reali tutarındaki yatırım programını sürdürüyor.
TOPLAMDA 11 MİLYAR REALLİK YATIRIM
Bu kapsamda, Ekim 2024’te Sorocaba’daki ikinci fabrikanın temeli atıldı. Kademeli olarak uygulanacak yatırım paketinde 2026’ya kadar 5 milyar real, 2030’a kadar ise ilave 6 milyar real kaynak aktarılması planlanıyor. Yatırımla birlikte iki yeni hibrit esnek modelin üretime alınması ve Porto Feliz tesisinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Kapanma kararının ardından, 2024 yılında yaşanan grevler sonrasında Metal İşçileri Sendikası ile yürütülen görüşmeler resmi bir anlaşmayla sonuçlandı. Onaylanan sözleşme kapsamında çalışanlara Sorocaba tesisine transfer olma ya da gönüllü olarak işten ayrılma seçenekleri sunuldu.
İŞÇİLERE 45 MAAŞ TUTARINDA TAZMİNAT
Fabrikadan ayrılmayı tercih eden çalışanlara 45 maaş tutarında tazminat ödenmesi kararlaştırılırken, ek iş güvencesi hükümleri ve sosyal haklar da güvence altına alındı. Toyota, tesisler arasındaki geçiş sürecinde tek taraflı işten çıkarma yapılmayacağını ve önceliğin çalışanların yeni üretim yapısına entegre edilmesi olduğunu taahhüt etti.