28 yıllık dönem sona eriyor: Toyota'dan 1.500 çalışanı ilgilendiren radikal karar

TOPLAMDA 11 MİLYAR REALLİK YATIRIM

Bu kapsamda, Ekim 2024’te Sorocaba’daki ikinci fabrikanın temeli atıldı. Kademeli olarak uygulanacak yatırım paketinde 2026’ya kadar 5 milyar real, 2030’a kadar ise ilave 6 milyar real kaynak aktarılması planlanıyor. Yatırımla birlikte iki yeni hibrit esnek modelin üretime alınması ve Porto Feliz tesisinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.