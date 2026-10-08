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Kaynak: AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan önemli başarı geldi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Egemen Ağca, final atışlarında 27 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu.

MİLLİ TAKIMDAN GÜMÜŞ MADALYA

Egemen Ağca, Fehmi Gezer ve Hüseyin Efe Özmen'den oluşan trap genç erkek takımı ise toplam 351 puanla Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

MADALYA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Milli sporcuların elde ettiği başarıların ardından Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5'e ulaştı.