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Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Wangaratta kentinde bağımsız milletvekili Helen Haines’e araçlı saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre,Murphy Caddesi üzerindeki seçim ofisinin önünde meydana gelen olayda bir sürücü, aracını milletvekilinin üzerine sürdü. Ağır yaralanan 65 yaşındaki Haines, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Başbakan Anthony Albanese ve Victoria Polisi, Haines’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu doğruladı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, ARAÇTA BIÇAK BULUNDU

Victoria Polisi Geçici Emniyet Müdürü Ashley Mason, 43 yaşındaki şüphelinin beyaz renkli bir Toyota Land Cruiser ile saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Olaya tanık olan vatandaşlar sürücüye müdahale ederek kaçmasını engelledi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırının ardından araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Bıçağın olayla bağlantısı araştırılıyor. Polis, olayın münferit nitelikte olduğunu ve kamu güvenliği açısından devam eden bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

SORUŞTURMAYI TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ YÜRÜTÜYOR

Başbakan Albanese düzenlediği basın toplantısında saldırının nedeninin henüz netleşmediğini belirtti. Soruşturmanın terörle mücadele ekipleri, Avustralya Federal Polisi ve istihbarat birimleri tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü açıkladı.

Siyasete yönelik tehditlerin arttığına dikkat çeken Albanese, sosyal medyadaki anonimleşmenin siyasi dili sertleştirdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Tony Burke ise siyasetçilere ve kamu görevlilerine yönelik tehdit bildirimlerinin son bir yılda 951'den bin 67'ye yükseldiğini aktardı.

Muhalefet Lideri Angus Taylor saldırıyı kınadı. 2019'dan bu yana parlamentoda bağımsız milletvekili olarak görev yapan eski hemşire ve akademisyen Haines’in ailesi ise ilk müdahaleyi yapan vatandaşlara ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.