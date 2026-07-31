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Kaynak: İHA

Samsun'un Canik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde emekli bir polis memurunun yaşamına son verması, parkta bulunan vatandaşların gözü önünde yaşanan trajediyle büyük üzüntüye neden oldu.

PİKNİKTEKİ VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Olay, saat 22.15 sıralarında Canik ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru C.G. (54), yanında bulunan tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan ve parkta piknik yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.