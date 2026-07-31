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Kaynak: Haber Merkezi

HÜSEYİN DEMİR / YENİÇAĞ GAZETESİ - UŞAK

Basın açıklamasına; Banaz CHP İlçe Başkanı Erdoğan Atasoy, İl Genel Meclis üyeleri, belediye encümen üyeleri ve Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay katıldı. Açıklamada, yeni siyasi yol haritaları ve bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

'MİLLETİN İRADESİNİN ÖNÜNE BARİKAT KURULAMAZ'

Erdoğan Atasoy yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşunu duyurmak için değil; Banaz, Uşak ve Türkiye’nin geleceğine yeni bir umut olmak amacıyla bir araya geldik. Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde milletin iradesiyle başlayan yürüyüşün Banaz’daki neferleriyiz.

Yeni partiyi kuran doğrudan milletimizdir. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Siyasi hareketimiz çeşitli hukuki engellerle durdurulmak istense de milletin iradesinin önüne hiçbir barikat kurulamaz. Biz koltukların değil, halkın egemenliğinin peşindeyiz. Türkiye’nin birinci partisi olma iddiamızı ilk günkü inançla sürdürüyoruz."

'BİNALAR SİZİN OLSUN, SOKAKLAR BİZİM'

Açıklamada söz alan İsmet Akın ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün baba ocağımızdan Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet değerlerini ve yaralı yüreğimizi yanımıza alarak ayrıldık. Geride; içinde insan olmayan bir bina ve butlan bir tabela kaldı...

Bizim inandığımız değerler binalara sığmayacak, tabelalara hapsedilemeyecek kadar büyüktür. Binalar sizin olsun, sokaklar bizim..."

Basın açıklamasının ardından heyet, çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.