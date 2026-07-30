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Kaynak: İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İHBAR SAATLER SONRA YAPILDI

Olay, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Buse Taşer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre, genç kadının göğsünden silahla vurulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saatler sonra ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI EVDEYDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında Buse Taşer'in çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen ve silahın kendisine ait olduğu belirtilen, genç kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. İncelemenin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, yaşanan anlar kameralara yansıdı. Bazı yakınları ise genç kadının bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını iddia etti.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu ortaya çıkarmak için soruşturmasını tüm yönleriyle sürdürüyor. Buradan çıkacak adli tıp raporu ve soruşturma kapsamında elde edilecek bulguların, olayın aydınlatılmasında belirleyici olması bekleniyor.