Muğla’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürerken, Milas ilçesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişiler, işlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.