Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Milas-Bodrum Havalimanı’nın Temmuz ayına ve 2026 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin ulaşım istatistiklerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Temmuz ayı boyunca havalimanını 829 bin 722 yolcu kullandı. Aynı zaman diliminde havayolu üzerinden 7 bin 710 uçak iniş-kalkış yaparken, taşınan toplam bagaj ve kargo miktarı ise 9 bin 85 ton olarak kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Temmuz dönem kapsayan ilk 7 aylık verilerinde ise havalimanındaki toplam yolcu hareketliliği 2 milyon 348 bin 806 olarak gerçekleşti. Bu süreçte 22 bin 426 uçak seferi düzenlenirken, taşınan yük miktarı 23 bin 649 tona ulaştı.