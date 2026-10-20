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Kaynak: ANKA

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından belediyeden açıklama geldi. Operasyonun belediyenin gerçekleştirdiği herhangi bir ihaleyle bağlantılı olmadığı belirtilirken, soruşturmanın belediye yönetiminin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldığı ifade edildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

ŞÜPHELİ BELGELER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iş deneyim belgelerinin Milas Belediyesi'ne yapılan bir iş kapsamında düzenlenmediği vurgulandı. İlgili mevzuat gereğince bazı şirketler tarafından hazırlanan belgelerin belediyenin yetkili birimlerince onaylanarak Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydedildiği belirtildi.

Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, farklı firmaların sunduğu belgelerde aynı işçi ve muhasebeci bilgilerinin yer aldığı, belgelerdeki bazı bilgilerin de birbirleriyle örtüştüğü tespit edildi. Bu durumun belgelerin sahte olabileceği şüphesini doğurduğu ifade edildi.

BAŞKANIN TALİMATIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Belediyenin açıklamasına göre, tespit edilen şüpheli durumlar Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a iletildi. Topuz'un talimatıyla söz konusu iş deneyim belgeleri iptal edilerek EKAP sisteminden kaldırıldı.

Ardından 30 Mart 2026 tarihinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"OPERASYON BELEDİYEMİZİN SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE YAPILDI"

Milas Belediyesi, gözaltı operasyonunun kendi başvuruları üzerine yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Milas Cumhuriyet Başsavcılığı da Belediyemizin yaptığı suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Bugün gerçekleşen operasyon belediyemizin yapmış olduğu suç duyurusu nedeniyle yapılan soruşturma kapsamında yapılmıştır."

Belediye yönetimi, kamuoyunun yanıltıcı haberlere itibar etmemesini isteyerek belediyedeki tüm iş ve hizmetlerin devam ettiğini bildirdi.