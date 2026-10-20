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Kaynak: AA

İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, yapılan "bomba" ihbarı nedeniyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta yapılan güvenlik kontrollerinin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları'nın Milano-Cidde seferini yapmak üzere bugün yerel saatle 14.45 sıralarında Milano Malpensa Havalimanı'ndan havalanan "A320" tipi yolcu uçağı, bir süre sonra gelen bomba tehdidi üzerine Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, Fiumicino Havalimanı'na inişin ardından uçak güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Uçağın, yolcularını yeniden alarak gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan hareket etmesinin beklendiği bildirildi.