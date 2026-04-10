Fenerbahçe’nin kaptanlık pazubandını taşıyan Milan Skriniar, İstanbul'daki evinde gerçekleşen hırsızlık hadisesiyle sarsıldı.

İddiaya göre Beykoz’da bulunan lüks sitedeki villasına giren kişi ya da kişiler, evde bulunan parayı çalarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden Skriniar, vakit kaybetmeden emniyete başvurdu. Yapılan şikayet üzerine güvenlik birimleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Futbolcunun evinden yaklaşık 40 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalındığı öne sürüldü. Ayrıca son dönemde eve taşınma sürecinde nakliye görevlilerinin giriş çıkış yaptığı da tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.