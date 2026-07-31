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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Rafael Leao için İtalya basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, Portekizli yıldızın transferi konusunda iki Türk kulübüne de bonservis şartını net şekilde iletti.

MİLAN GERİ ADIM ATMIYOR

Haberde, Milan yönetiminin Rafael Leao için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını Fenerbahçe ve Galatasaray'a bildirdiği aktarıldı.

Şu ana kadar iki kulübün de sunduğu tekliflerin, İtalyan ekibinin talep ettiği seviyeye ulaşmadığı ifade edildi.

MAAŞ BEKLENTİSİ DE YÜKSEK

Transfer görüşmelerinde yalnızca bonservis bedelinin değil, oyuncunun maaş talebinin de önemli bir engel oluşturduğu belirtildi.

İddiaya göre 27 yaşındaki Rafael Leao, yıllık 12 milyon euronun üzerinde maaş talep ediyor. Haberde, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın bu rakam üzerinde oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan basını, taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini öne sürdü.

Haberde ayrıca, Leao'nun Türkiye'ye transferinin gerçekleşmesi halinde anlaşmanın ağustos ayının ilerleyen günlerinde sonuçlanmasının daha olası olduğu ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.