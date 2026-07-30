Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne?

Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne?

Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük spor kulübünün güncel piyasa değerleri açıklandı. Transfer dönemindeki hareketlilik ve sportif gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekerken, kulüpler arasındaki ekonomik yarışta oluşan son tablo da netleşti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 1

Transfer dönemindeki hareketliliğe rağmen kulüp hisseleri, yüksek borç yükü ve finansal yapının etkisiyle yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 2

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin güncel piyasa değerleri belli oldu.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 3

BORSA ZİRVESİNDE FENERBAHÇE VAR

Buna göre; Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket Fenerbahçe.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 4

Sarı-lacivertli kulübün hisseleri 3 TL seviyesinde işlem görürken, şirketin piyasa değeri 18,6 milyar TL olarak hesaplandı.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 5

GALATASARAY İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci basamağında son Süper Lig'de 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün hisse fiyatı 0,99 TL, piyasa değeri ise 13,2 milyar TL olarak açıklandı.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 6

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TAKİP ETTİ

Üçüncü sırada bulunan Beşiktaş'ın hisse fiyatı 1,81 TL, piyasa değeri ise 7,9 milyar TL oldu.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 7

Trabzonspor ise 0,93 TL hisse fiyatı ve 6,9 milyar TL piyasa değeriyle dört büyükler arasında dördüncü sırada yer aldı.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 8

HİSSELER NEDEN BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR?

Elips Haber'de yer alan habere göre, kulüplerin gerçekleştirdiği transferler ve sportif gelişmeler hisselerde kısa vadeli hareketlilik oluştursa da bu yükselişler kalıcı olmuyor.

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Borsada en değerli spor kulübü belli oldu: Dört büyüklerde son durum ne? - Resim: 9

Yüksek borçluluk seviyeleri, finansal yapıdaki sorunlar ve sportif başarıların beklentileri tam anlamıyla karşılayamaması, yatırımcı ilgisini sınırlayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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