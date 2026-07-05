Eğlence sektörünün devleri; Midjourney modellerinin Bart Simpson, Darth Vader, Batman veya Superman gibi ikonik karakterleri izinsiz ve birebir şekilde üretebildiğini savunarak telif ihlali davası açmıştı. Midjourney ise telifli içeriklerin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılmasının "adil kullanım" (fair use) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Girişimin başlattığı son karşı hamle, hukukta yer alan "temiz eller" (unclean hands) doktrinine dayanıyor. Midjourney, stüdyoların kapalı kapılar ardında kendisini dava ettikleri eylemlerin aynısını yaptığını iddia ediyor. Şirket; stüdyoların film, dizi veya senaryo geliştirme aşamalarında hikaye panoları (storyboard) oluşturmak ya da fikir geliştirmek için lisanssız verilerle kendi yapay zeka modellerini eğitip eğitmediklerini sorguluyor. Eğer Hollywood devlerinin de benzer yöntemler kullandığı kanıtlanırsa, sektörde lisanssız veriyle model eğitmenin genel bir endüstri alışkanlığı ve teamülü olduğu savunulacak, bu da stüdyoların elindeki "mağduriyet" kozunu zayıflatacak.

KEŞİF SÜRECİ VE BELGE TARTIŞMASI TIRMANDI

Yasal süreçte tansiyonu yükselten asıl unsur, mahkemenin delil toplama (keşif) sınırları oldu. Davaya bakan sulh hakimi, stüdyoların yalnızca doğrudan son tüketiciye ulaşan, yani piyasaya sürülen ürünlerdeki yapay zeka kullanım detaylarını paylaşmasına hükmetmişti.

Midjourney bu karara resmi olarak itiraz etti. Kararın bozulmasını talep eden şirket avukatları, mevcut kısıtlamanın stüdyolara sadece kendi lehlerine olan belgeleri seçip sunma hakkı tanıdığını (cherry-picking), bunun da savunma mekanizmalarını felç ettiğini belirtiyor. Girişim; stüdyoların kurum içi araştırma raporlarını, model ağırlıklarını, yönetim kurulu sunumlarını ve hatta bugüne kadar Midjourney platformu üzerinde bizzat yaptıkları tüm kelime komutları (prompt) ile çıktı geçmişlerini talep ediyor.

STÜDYOLARIN SAVUNMASI: "BU BİR BALIK AVIDIR"

Stüdyoların baş avukatı David Singer ise Midjourney’nin bu taleplerini sert bir dille eleştirerek hukuki bir dayanağı olmayan geniş kapsamlı bir "balık avı gezisi" (fishing expedition) olarak nitelendirdi.

Singer, Hollywood stüdyolarının temel amacının yapay zeka teknolojisini tamamen durdurmak veya Midjourney'yi kapatmak olmadığını ifade etti. Avukat, yasal taleplerinin oldukça net olduğunu belirterek; Midjourney’nin stüdyolara ait film ve dizileri kopyalamayı, bunları izinsiz türev eserler olarak üretip dağıtmayı ve halka açık şekilde sergilemeyi bırakmasını istediklerini vurguladı.

Federal mahkemenin veri paylaşımının sınırlarına dair vereceği bu kritik karar, sadece bu davanın seyrini değiştirmekle kalmayacak; aynı zamanda üretken yapay zeka sektörü ile telif hakkı sahipleri arasındaki yasal sınırları küresel ölçekte yeniden çizecek bir emsal oluşturacak.