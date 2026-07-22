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Kaynak: ANKA

Balıkesir'de kısa süre önce hizmete giren BADO Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk yolculukların başlamasıyla birlikte doluluk oranları dikkat çekerken, hattın açıldığı günden bu yana 2 binin üzerinde bilet satışı gerçekleştirildi.

HAFTA İÇİ OLMASINA RAĞMEN 350 YOLCUYA ULAŞILDI

Akçay-Midilli hattında hafta içi düzenlenen seferlerde 350 yolcuya ulaşan doluluk oranı dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde Akçayport'ta oluşan yoğunluk ve uzun yolcu kuyrukları, yeni hattın bölgede önemli bir ihtiyacı karşıladığını ortaya koydu.

Daha önce Balıkesir kıyılarından Midilli Adası'na yalnızca Ayvalık Limanı üzerinden ulaşım sağlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Akçayport ile bölgeye yeni bir ulaşım alternatifi kazandırıldı.

YOLCULARA EKONOMİK AVANTAJ DA SUNULUYOR

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) tarafından işletilen Akçayport çıkışlı seferlerde yolculardan ek liman ücreti alınmıyor. Ayrıca yol üstündeki Balpark otoparklarında uygulanan özel tarife sayesinde yolculara ekonomik kolaylık da sağlanıyor.

MİDİLLİ'YE HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM

Yolculara özel gemisiyle hizmet veren BADO, konforlu ve hızlı bir yolculuk imkânı sunarken, sabah erken saatlerde Midilli'ye ulaşılması sayesinde gümrük işlemleri de her iki kıyıda hızlı şekilde tamamlanabiliyor.

Hem Türkiye'den Midilli'ye gitmek isteyen vatandaşların hem de Midilli'den Balıkesir'e gelecek yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akçay-Midilli hattı, artan yolcu sayısı ve sunduğu avantajlarla bölge turizmine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.