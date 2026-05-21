Belçika Federal Savcılığı, Bosna Savaşı döneminde düzenlendiği öne sürülen “keskin nişancı turları” hakkında soruşturma açtı. İddialara göre bazı yabancı kişiler, hafta sonu turlarıyla Saraybosna’ya giderek Sırp keskin nişancılarla birlikte Bosnalı sivilleri hedef aldı.

Flaman yayın kuruluşu VRT’nin haberine göre savcılık, basında yer alan bilgiler üzerine harekete geçti. Açıklamada, Belçikalı kişilerin söz konusu olaylara olası dahline ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin ise henüz resmi bilgi paylaşılmadı.

İTALYA VE AVUSTURYA DA SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Konu ilk olarak İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni’nin girişimiyle gündeme taşınmıştı. Gavazzeni’nin sunduğu belgeler sonrası Italy makamları da 2025 yılında benzer iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Avusturya yetkilileri de savaş dönemindeki “keskin nişancı turlarına” katıldığı öne sürülen kişiler hakkında inceleme yürütüldüğünü açıklamıştı.

SARAYBOSNA KUŞATMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Bosna Savaşı sırasında Sarajevo, 3,5 yıl boyunca kuşatma altında kalmıştı. Sırp keskin nişancılar tarafından sivillerin hedef alındığı saldırılarda 1600’den fazlası çocuk olmak üzere 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

2021 yılında ortaya çıkan bazı görüntüler, savaş döneminde sivillerin hedef alındığı saldırıları yeniden gündeme taşımıştı.