EuroLeague’de Final Four heyecanı yaklaşırken Fenerbahçe Beko kafilesi Atina’ya ulaştı.

Sarı lacivertli ekibin deneyimli oyuncusu Nicolo Melli, havalimanında Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

'DETAYLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Eurohoops'un derlediği habere göre; Final Four maçlarının detaylarla kazanıldığını söyleyen Melli, şampiyonluk için fiziksel oyunun önemine dikkat çekti.

İtalyan yıldız, “Final Four’da her zaman biraz şansa ihtiyacınız olur. Çok iyi hazırlanmalı, sahada yapmamız gerekenlere odaklanmalı ve maça rakibimizden daha iyi başlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

'KİMSEYİ KİLİTLEMİYORUM'

Nicolo Melli, Olympiakos’un uzun oyuncuları Nikola Milutinov, Tyrique Jones ve Donta Hall’a karşı performansıyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

‘Olympiakos uzunları Nikola Milutinov, Tyrique Jones ve Donta Hall’u ‘kilitleyebilecek’ misin?’ sorusuna tecrübeli basketbolcu, “Hangi maçları izliyorsunuz bilmiyorum, ben kimseyi kilitlemedim. Ben kimseye karşı oynamıyorum. Fenerbahçe, Olympiakos’a karşı oynayacak.” dedi.