Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Ekim'de yapılan çalışmalar sonucunda, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, sindirim sistemine gizlenmiş 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.