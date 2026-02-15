MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Keçiören Belediye başkanı Murat Özarslan’ın adının geçtiği dosyalar hakkında Mansur Yavaş’ın “birinci şüpheli” olduğunu belirterek, “Mansur Yavaş ayağının altından çekilecek” sözlerini sarf etti.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı önünü açmak için İmamoğlu ekibini Silivri’deki yargı süreci üzerinden korumaya çalıştığını savundu.

'ŞİMDİ DE MANSUR YAVAŞ'I MI HEDEF GÖSTERİYORSUNUZ?'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP’li Yıldırım’ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Şimdi de Mansur Yavaş’ı mı hedef gösteriyorsunuz?” diyerek sert çıkıştı.

Emir, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ı mı hedef gösteriyorsunuz? Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz?Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz.Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır! Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor, her açıdan.”