Resmi Gazete’nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Ziraat Bankası kredilerinde “Bağ-Kur ve vergi borcu olmaması” şartında yeni düzenleme yapıldı. Ziraat Bankası kredilerinde yapılan düzenlemeler özetle şöyle:

1-Hazine faiz destekli kredi kullanmak isteyen çiftçiler, kredi kullandırımı sırasında en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını kanıtlaması gerekiyor.

2- Eğer borcu varsa, çiftçinin alacağı hazine destekli kredinin en fazla yüzde 25’ine denk gelecek tutarı çiftçi adına vergi dairesine/ SGK’ya ödenecek. Bu ödemeden sonra kalan kredi tutarı çiftçiye kullandırılacak.

3- Çiftçinin alacağı krediden tahsil edilecek borç tutarı kredi büyüklüğü fark etmeksizin 1 yıl içerisinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek.

4- “Temel Hayvansal Üretim” ve “Temel Bitkisel Üretim” konularında, tamamı ayni olmak kaydıyla 400 bin liraya kadar olan finansman ve kredilerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar “vergi ve SGK borcu şartı”aranmayacak.