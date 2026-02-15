Resmi Gazete’nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Ziraat Bankası kredilerinde “Bağ-Kur ve vergi borcu olmaması” şartında yeni düzenleme yapıldı. Ziraat Bankası kredilerinde yapılan düzenlemeler özetle şöyle:

1-Hazine faiz destekli kredi kullanmak isteyen çiftçiler, kredi kullandırımı sırasında en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını kanıtlaması gerekiyor.

2- Eğer borcu varsa, çiftçinin alacağı hazine destekli kredinin en fazla yüzde 25’ine denk gelecek tutarı çiftçi adına vergi dairesine/ SGK’ya ödenecek. Bu ödemeden sonra kalan kredi tutarı çiftçiye kullandırılacak.

3- Çiftçinin alacağı krediden tahsil edilecek borç tutarı kredi büyüklüğü fark etmeksizin 1 yıl içerisinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek.

4- “Temel Hayvansal Üretim” ve “Temel Bitkisel Üretim” konularında, tamamı ayni olmak kaydıyla 400 bin liraya kadar olan finansman ve kredilerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar “vergi ve SGK borcu şartı”aranmayacak.

Ziraat Bankası kredilerinde yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayınlandı - Resim : 1