İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında müfettiş görevlendirirken, Özarslan'ın isminin geçtiği 'yolsuzluk' iddialı soruşturmalar hakkında MHP'den açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘MANSUR YAVAŞ DA AYAĞININ ALTINDAN ÇEKİLECEK’

Yıldırım, Özarslan'ın adının geçtiği dosyaların baş şüphelisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu öne sürerek Yavaş hakkında, “Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldırım, Özel'in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü iddia etti.

Yıldırım, "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin” dedi.