Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe’de 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.
Kerem Aktürkoğlu En Nesyri ve Duran'a duacı: Tedesco'nun sihirli dokunuşu
Ara transfer döneminde En-Nesyri ile Jhon Duran'ın ayrılıkları ve beklenen forvet takviyesinin yapılamaması Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’na yaradı. Milli oyuncu Tedesco’nun yeni sisteminde kendini buldu.Derleyen: Furkan Çelik
Sezon başında Benfica’dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve Portekiz devindeki performansının gölgesinde kalan milli oyuncu Tedesco’nun yeni sisteminde kendini buldu.
Ara transfer döneminde En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayırmasına rağmen beklenen golcü takviyesini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe’de Tedesco çözümü Kerem’in performansını yükseltmekte buldu.
Asensio ve Talisca’nın skor katkısına üçüncü bir oyuncuyu ekleyerek Fenerbahçe’nin gol yollarındaki çeşitliliğini artırmak isteyen Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nun kaleye daha yakın yerlerde topla buluşmasını sağladı.
Talisca’nın ileri uçtaki hareketliliğiyle açtığı alanları dolduran Kerem daha çok pozisyona girerek bunları da sonuçlandırmasını bildi.
Fenerbahçe’de son iki lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu sezonun ikinci yarısında kendisinden beklenen skor katkısını sağlayacağının sinyallerini verdi.