Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji son açıklamasında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

9 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar beklenen 9 kente sarı kodlu uyarı yaptı. İşte o iller:

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Muğla.