Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses itirafı: Çok net söylüyorum

Babasıyla aile içi şiddet, mobbing ve ayrımcılık iddiaları (2024)

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'ten psikolojik şiddet, mobbing gördüğünü, evlat ayrımcılığı yapıldığını (özellikle İdo Tatlıses ve annesi Derya Tuna lehine) iddia etti. Tatlıses'in evini bastığını, kumanda fırlattığını öne sürdü. Tatlıses ise "Çok şey var zaten" diyerek tepkisini gösterdi ve iddiaları reddetti. Bu süreçte "Tatlıses" soyadını bile çıkardığı iddia edildi.