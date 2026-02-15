Survivor 2026 yarışmasına katılan Dilan Çıtak, TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programında babası İbrahim Tatlıses ile ilişkisini ve onun bakım sürecini değerlendirdi, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dilan Çıtak’tan İbrahim Tatlıses itirafı: Çok net söylüyorum
Survivor 2026’da 17 gün kalan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in bakım sürecinde yalnız bırakıldığını, ilaçlarının eksik verildiğini iddia etti. “Derdi olsa koşarım” diyerek duygularını şarkıyla ifade etti. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Survivor 2026’da yalnızca 17 gün kalabildi ve ardından adadan ayrıldı.
Yarışmanın bitiminden sonra televizyona çıkan Çıtak, babasının yanında kimsenin olmadığını ve bakım sürecine dair ciddi endişeler taşıdığını vurguladı.
"DERDİ OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞARIM"
Babasıyla ilişkisine dair içten açıklamalarda bulunan Çıtak, "Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem" diyerek ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in ‘Aramam’ parçasını seslendirdi.
"İLAÇLARININ BİLE EKSİK VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Tatlıses’in yanında kimsenin bulunmadığını öne süren Çıtak, şu çarpıcı sözleri sarf etti:
"İlaçlarının bile eksik verildiğini düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yanında bir kere ailesinden kimse yok. Sadece maaş karşılığı çalışanlar var."
DİLAN ÇITAK KİMDİR?
Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk şarkıcıdır (şu an 36 yaşında). Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, Işıl Çıtak ile imam nikahlı kısa süreli ilişkisinden olan kızı olarak tanınır.
Babası İbrahim Tatlıses ve üvey kardeşi İdo Tatlıses gibi müzik kariyeri olan Çıtak, müzik eğitimine erken yaşta başlamıştır.Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamış, ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda şan, piyano ve keman eğitimi almıştır.
Lise yıllarında korolarda ve caz orkestralarında solistlik yapmış, 2011'de müzik ve dil eğitimi için bir süre Amerika'ya gitmiş, Berklee College of Music öğrencileriyle konserler vermiştir.
Müzik kariyerinde çeşitli single'lar yayımlamış, pop ve farklı türlerde eserler üretmiştir. 2022 yılında kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile evlenmiştir.Son dönemde Survivor 2026 yarışmasına katılmış, ancak kısa süre (17 gün) sonra adadan veda etmiştir. Yarışma sonrası programlarda babası İbrahim Tatlıses ile ilişkisi ve onun sağlık/bakım süreci hakkında açıklamalarda bulunarak gündeme gelmiştir.
Dilan Çıtak, özellikle babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aile içi gerilimler, Survivor 2026 macerası ve çeşitli skandallar nedeniyle sıkça polemik ve tartışma konusu olmuştur.
İşte başlıca polemikleri (magazin ve haber kaynaklarına göre kronolojik/önem sırasıyla özet):
Babasıyla aile içi şiddet, mobbing ve ayrımcılık iddiaları (2024)
Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'ten psikolojik şiddet, mobbing gördüğünü, evlat ayrımcılığı yapıldığını (özellikle İdo Tatlıses ve annesi Derya Tuna lehine) iddia etti. Tatlıses'in evini bastığını, kumanda fırlattığını öne sürdü. Tatlıses ise "Çok şey var zaten" diyerek tepkisini gösterdi ve iddiaları reddetti. Bu süreçte "Tatlıses" soyadını bile çıkardığı iddia edildi.
Uçak ve kabin memuru kavgası (2024)
Kedisi nedeniyle kabin memuruyla tartıştı, "Gözündeki lensleri oydurtma bana!" gibi ifadelerle karakolluk oldu. Uzmanlar "karşı gelme bozukluğu" yorumu yaptı.
Polisin üzerine araç sürme olayı (Temmuz 2025, Bodrum)
Polis "dur" ihtarına uymadı, polisin üzerine araç sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu. Gözaltına alındı, ifadesinde "Soyadımı görünce çek dedi" sözleri gündem oldu. İdo Tatlıses sessiz kalmadı, İbrahim Tatlıses "Çok şey var zaten, erkekler..." diye yorum yaptı.
Gece kulübü dans videosu iddiası (Temmuz 2025)
Bir videoda dans ettiği öne sürüldü, X'te trend oldu. Dilan Çıtak "O videodaki ben değilim" diyerek yalanladı.
Survivor 2026 polemikleri (2025-2026)
Yarışmaya katıldı ama sadece 17 gün kaldı. Ada şartlarında tuvalet sorunu itirafı "mide bulandırdı" diye tepki çekti, kimsenin inanmadığı yorumları yapıldı. Yarışma sonrası babasının bakım süreci ve ilaçlarının eksik verildiği iddialarıyla yeni dalga polemik başlattı.
Miami/ABD'ye yerleşme iddiaları (Ocak 2026)
Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönmediği, ABD'ye (Miami) yerleştiği iddia edildi. Dilan Çıtak yalanladı: Dominik'te olduğunu, Miami arası 2 saat mesafe olduğunu söyledi ve Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Radyolara yeni şarkı boykotu iddiası (Şubat 2026)
Yeni şarkısının 50 farklı bahane ile radyolarda yayınlanmadığını sosyal medyadan isyan ederek duyurdu.
Dilan Çıtak'ın polemikleri genellikle aile içi gerilimler, trafik/oturite olayları ve medya iddialarına yalanlamalar etrafında dönüyor. Magazin gündeminden sık düşmüyor, özellikle babası İbrahim Tatlıses'le ilişkisi her seferinde yeni tartışma yaratıyor.