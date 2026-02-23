CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "şaibe" davasında bugün 12 kişi Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkıyor.
Mutlak butlan tartışmalarına neden olan davanın üçüncü duruşmasına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın paylaşım yapması dikkat çekti.
Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:
"Bugün 3. duruşması yapılacak olan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 12 sanık, CHP Kurultayında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla, “oylamaya hile karıştırmak”la suçlanıyor."
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken, eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.
Savaş’ın üçüncü duruşma öncesinde mahkemeye yazılı beyanda bulunduğu ifade edildi.