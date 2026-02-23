Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Sergen Yalçın bile...

Nihat Kahveci, "Beşiktaş'ta bugün görevini yapmayan kimse yoktu. Takım halinde iyi oynayan Beşiktaş zaten yeni gelen transferlerle beraber fiziksel olarak iyi sinyaller veriyordu. Olaitan'ın temposu, Agbadou'nun defanstaki liderliği ve diriliği. Göztepe'nin ilk yarıda Janderson ile net bir pozisyonu var. Agbadou orada topa bir müdahale ediyor, Ersin ile beraber ortalığı yıkıyorlar. Beşiktaş'ta birçok şey değişmiş, bu devam etmeli." ifadelerini kullandı.