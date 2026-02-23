Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Sergen Yalçın bile...
Süper Lig maçında Beşiktaş, Göztepe’yi 4-0 mağlup ederken Nihat Kahveci siyah-beyazlıları övgüye boğdu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekibin gollerini Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh kaydetti.
Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından galibiyeti Kontraspor’da değerlendirdi. Eski Beşiktaşlı futbolcu, siyah-beyazlı yıldızlara övgüler yağdırdı.
Nihat Kahveci, "Beşiktaş'ta bugün görevini yapmayan kimse yoktu. Takım halinde iyi oynayan Beşiktaş zaten yeni gelen transferlerle beraber fiziksel olarak iyi sinyaller veriyordu. Olaitan'ın temposu, Agbadou'nun defanstaki liderliği ve diriliği. Göztepe'nin ilk yarıda Janderson ile net bir pozisyonu var. Agbadou orada topa bir müdahale ediyor, Ersin ile beraber ortalığı yıkıyorlar. Beşiktaş'ta birçok şey değişmiş, bu devam etmeli." ifadelerini kullandı.
Orkun Kökçü'ye Maşallah
Orkun Kökçü’nün performansına da değinen Kahveci, “Orkun Kökçü emekledi, ayağa kalktı ve şu an artık depar atıyor! Maşallah, maşallah, maşallah.” dedi.
Oh'a Övgü
Nihat Kahveci: "Ön tarafta 5 kişilik koşan bir Oh var. Göztepe 3'lü oynuyor, boyları ortalama 1,90. Onlardan kafa topu aldı, arkası dönük top tuttu, mücadele etti, gitti şık golünü attı, defansa geldi, defanstan top çıkardı, oyun kurulumuna destek oldu."
Oh’un attığı gole de ayrı bir parantez açan Kahveci, “Baba geldi! Birbirinden güzel goller atıyor Oh. Bugünkü gole ne diyeyim, Sergen Yalçın bile şapka çıkardı.” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
Murillo'nun Golü
Nihat Kahveci: "Beşiktaş ceza sahası içine giren bir sağ bek özledi. Beşiktaş taraftarı, golü bırak asist yapan sağ beki özlemişti. Bugün Murillo 93. dakikada yine Mustafa'ya biraz daha iyi kessin Mustafa da golü atıyordu. Bir forvet oyuncusunun vurduğu gibi son vuruşu var Murillo'nun. Çaprazdan o golü atmak kolay değil. Lis'in kurtardığında da iyi vurdu. Murillo'nun ofansı Rosier'den de iyi."
Transferler Nokta Atışı
Nihat Kahveci: Transferler zaten bir sinyal verdi. Başakşehir maçında gelecek adına neler yapılabileceğinin sinyalleri verildi. Bugün de nokta atışı olduğunu gösterdi. Beşiktaş sahada çok 'fresh' gözüküyor.
Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.