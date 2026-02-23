Kabine bugün emeklinin bayram ikramiyesine zam gündemiyle toplanıyor

Emeklinin Yüzü Güler mi?

Beştepe’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması, emeklilerin geçim yüküne yük bindirmişti. Bu konuda bir zam olup olmayacağı bugün belli olacak.