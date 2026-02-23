Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Kabine bugün emeklinin bayram ikramiyesine zam gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Artan hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerin bayram ikramiyesine zam, süreç komisyonunun raporu ve infaz düzenlemeleri, ABD-İran gerilimi kabinenin gündemini oluşturacak. Hakan Fidan'ın ise brifing vermesi bekleniyor.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin gündeminde bugün emeklilerin bayram ikramiyesi, APO'ya umut hakkı, bölgesel gelişmeler ve Gazze Barış Kurulu raporu yer alacak

Çözüm Süreci'nde rapor doğrultusunda atılması planlanan adımlar masaya yatırılacak. Teröristbaşı Öcalan'ı içeriden çıkarabilmek için mevcut infaz kanunu yeterli değil. Bugünkü kabine toplantısında infaz düzenlemeleri değerlendirilecek. Süreç komisyonunun raporu ele alınacak.

Emeklinin Yüzü Güler mi?

Beştepe’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması, emeklilerin geçim yüküne yük bindirmişti. Bu konuda bir zam olup olmayacağı bugün belli olacak.

ABD-İran Hattı Ele Alınacak

Toplantıda, bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye’nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek. Suriye’deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Fidan Rapor Sunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’de gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu toplantısında ele alınan başlıklar hakkında Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Gazze’de ateşkesin korunması ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Ayrıca Gazze’ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisine ilişkin detaylar da toplantıda müzakere edilecek.

Gürlek ve Çiftçi'nin İlk Toplantısı

Kabinenin gündeminde ekonomi başlığı da yer alacak. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu da toplantıda masaya getirilecek. Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısına ilk kez katılacak.

