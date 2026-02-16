Atik'in aktardığına göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP'nin kurultayında usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi. Siyasi partilerin kapatılmasının, AKP döneminde zorlaştırıldığının altını çizen Gürlek, Yargıtay'a yapılan bildirimin "gereğini yapmış olmak" için gönderildiğini belitti.

Gürlek ile olan konuşmasını köşesine taşıyan Atik, "Yargıtay yapacağı inceleme sonucunda bir sorun bulursa CHP’nin Hazine yardımı kesilebilir" dedi.

Atik'in köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

“CHP KURULTAY SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK BULDUK”

Bakan Akın Gürlek makamında görüştüğümüz günün akşamında A Haber televizyonunun canlı yayındaydı. Orada yazının başlığındaki ‘mutlak butlan’ konusuna doğrudan girmedi ancak kurduğu bir cümle vardı ki benim dikkatimi çekti.

Bakan Gürlek, “CHP'nin hesaplarında, il binasının satın alınması, kurultay süreçleriyle ilgili usulsüzlük bulduk” dedi.

“CHP HAKKINDA YARGITAY BAŞSAVCILIĞINI BİLGİLENDİRDİK”

Aslında soru Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı‘na gönderdikleri yazının CHP’nin kapatılmasıyla ilgili olarak yorumlanması üzerineydi.

Bakan Gürlek, “Parti kapatmayı anayasada zorlaştıran zaten AK Parti’dir. Yani siyasi partilerin kapatılması olmaz. O sadece bir bildirimdi. Nedir bildirim? Biliyorsunuz savcı gereğini yapmak zorunda. Orada (CHP'de) söz konusu partinin hesaplarında işte il binasının satın alınması, kurultay süreçleriyle ilgili biz bir usulsüzlük bulduk. Yargıtay Başsavcılığı siyasi partileri denetlemekle yükümlü. Biz bunu Yargıtay Başsavcılığına ihbarda bulduk. Ama tabii olayı maalesef farklı yerlere çektiler.”

MUTLAK BUTLAN İŞARETİ Mİ?