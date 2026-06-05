MHP'li Feti Yıldız 7 Haziran Pazar günü 6 beldede yapılacak ara seçimler öncesinde anket şirketlerini hedef aldı. Bu şirketlerin yanıltıcı ve manipülatif verilerle demokrasiyi etkilemeye çalıştığını iddia eden Yıldız, "Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kamuoyu araştırma şirketlerini hedef alan Yıldız, bazı şirketlerin seçmen tercihlerini yönlendirmek amacıyla gerçeği yansıtmayan veriler ortaya koyduğunu öne sürdü.

"Yönlendirmek, bilgilendirmek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi sunan, manüplasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranlarının dağıtılması, bazı küresel anlaşma şirketlerinin demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür" ifadelerini kullanan Yıldız, bu gerçeğin ara seçim sonucundan bir kez daha ortaya çıkacağını iddia etti.

MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Belde olup olmadığı kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclisinde bulunuyor, Yurdun çeşitli yerlerinde 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçilir. Hayırlı uğurlu olsun. Yönlendirmek, bilgilendirmek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi sunan, manüplasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranlarının dağıtılması, bazı küresel anlaşma şirketlerinin demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür. Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir. Hayırlı Cumalar."