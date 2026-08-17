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Kaynak: Haber Merkezi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde planlanan Küreçay Bakır Ocağı Projesi için düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, vatandaşların protestosu nedeniyle gerçekleştirilemedi. Toplantının ardından yaşanan bir an ise ilçede gerilimi daha da artırdı.

MHP'li Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı'nın vatandaşlarla yaşadığı diyalog ve kameralara yansıyan hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇED TOPLANTISI PROTESTOLAR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Bölge halkı, ilçede açılması planlanan ikinci bakır madeninin su kaynakları ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağını savunarak toplantıya katılmadı. Protestoların ardından ÇED toplantısı iptal edildi.

Toplantı sonrası vatandaşlar, belediye binası önünde Başkan Metin Yamalı'ya "Başkanım açıklama yapar mısınız?" diye seslendi.

PARMAK HAREKETİ TEPKİ TOPLADI

Görüntülere göre Yamalı, makam aracına yöneldiği sırada vatandaşlara parmağını kaldırarak karşılık verdi. Bunun üzerine çevrede bulunan bazı vatandaşlar, "Gördünüz mü, bize parmak salladı" diyerek tepki gösterdi. O anlar alkış ve ıslıklarla protesto edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Hanönü'ndeki çevre mücadelesine destek mesajları paylaştı. Paylaşımlarda Başkan Metin Yamalı'nın hareketine yönelik eleştiriler de yer aldı.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı'dan şu ana kadar kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.