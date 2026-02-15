Dünya nadir bulunan Abraham Lincoln kuruşunu konuşuyor. Koleksiyoncuların peşinde olduğu madeni para olan Abraham Lincoln kuruşu hatalı basım ve tarihi özellikleri ile 121 milyon dolar yani 5 milyar TL değerinde olan para koleksiyoncuların yeni odağı.
Koleksiyoncular bu paranın peşinde: Getirene 5 milyar lira verecekler
Koleksiyoncuların nadir bulunan madeni para olan Abraham Lincoln kuruşunun peşinde. Üzerindeki basım hatası olan para tam 121 milyon dolar yani 5 milyar TL değerinde. Peki parayı nasıl tanıyacağız?Derleyen: Dilek Taşdemir
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, ilk olarak 1909 yılında Abraham Lincoln’ün doğumunun 100. yılı anısına basılan "Lincoln Wheat Penny", Victor David Brenner tarafından tasarlandı.
Nadir bulunan paranın ön yüzünde başkanın profili, arka yüzünde ise iki buğday başağı var.
Nadir bulunan Abraham Lincoln kuruşu, 1958 yılına kadar üretimde kaldı.
Seri üretimle milyonlarca adet dolaşıma sunulmasına rağmen, belirli dönemlerdeki üretim hataları ve özel alaşımlar sebebiyle paranın bazı örnekleri nadir eser statüsünde.
Uzmanlara göre madeni para olan Abraham Lincoln kuruşunun değerini belirleyen başlıca unsurlar şöyle:
1909-S, 1914-D ve 1955 (çift kalıp hatası) gibi tarihler yüksek talep görüyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında (1943) çelikten üretilmesi gereken paraların, hata sonucu bakırdan basılan az sayıdaki örneği en değerli parçalar arasında yer alıyor.
Paranın aşınma durumu ve üzerindeki patinenin doğallığı fiyatı doğrudan etkiliyor.
Koleksiyoncular, nadir bir parça ile karşılaşıldığında şu adımların izlenmesini öneriyor: 1943 basımı bir parça mıknatıs tarafından çekilmiyorsa, bu durum yüksek bir maddi değere işaret edebilir.
Koleksiyonculara göre madeni paranın kimyasal veya fiziksel yöntemlerle parlatılması, değerini düşürüyor. Şüpheli parçaların sertifikalı veya profesyonel müzayede tarafından ele geçirilmesi gerekli. Günümüzde bu nadir parçalar, yatırım aracı olarak saklanıyor. Nadir bulunan değerli madeni paralara uluslararası açık artırmalarda koleksiyoncular rekor fiyata alıyor.