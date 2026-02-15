Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı

Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı

Süper Lig'in 22. hafta maçında Başakşehir bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın kadroda büyük bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 1

Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

1 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 2

Karşılaşma saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

2 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 3

Beşiktaş'ta Wifred Ndidi dışında eksik bulanmasa da Sergen Yalçın'ın ilk 11'de büyük bir değişiklik yapması bekleniyor.

3 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 4

Ndidi dışında, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan dört ismin, bu karşılaşmada Sergen Yalçın tarafından yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Gökhan, Ersin, Emirhan ve Cengiz’in mücadeleye ilk 11’de başlaması öngörülmüyor.

4 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 5

Kaleci Vasquez, sağ bek Murillo ve orta saha Asllani maça yüksek ihtimalle ilk 11'de başlayacak.

5 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 6

Başakşehir - Beşiktaş Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurudov, Fayzullayev, Harit, Selke

6 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 7

Beşiktaş:Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh

7 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 8

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Siyah-Beyazlılar 8, Turuncu-Lacivertliler ise 7 galibiyet aldı. 8 maç berabere sonuçlandı.

8 9
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı - Resim: 9

Beşiktaş 28, Başakşehir ise 27 gol attı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Dolmabahçe'de geri düştüğü maçta 2-1 kazandı.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro