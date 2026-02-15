Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı
Süper Lig'in 22. hafta maçında Başakşehir bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın kadroda büyük bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşma saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Beşiktaş'ta Wifred Ndidi dışında eksik bulanmasa da Sergen Yalçın'ın ilk 11'de büyük bir değişiklik yapması bekleniyor.
Ndidi dışında, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan dört ismin, bu karşılaşmada Sergen Yalçın tarafından yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Gökhan, Ersin, Emirhan ve Cengiz’in mücadeleye ilk 11’de başlaması öngörülmüyor.
Kaleci Vasquez, sağ bek Murillo ve orta saha Asllani maça yüksek ihtimalle ilk 11'de başlayacak.
Başakşehir - Beşiktaş Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurudov, Fayzullayev, Harit, Selke
Beşiktaş:Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh
Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Siyah-Beyazlılar 8, Turuncu-Lacivertliler ise 7 galibiyet aldı. 8 maç berabere sonuçlandı.
Beşiktaş 28, Başakşehir ise 27 gol attı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Dolmabahçe'de geri düştüğü maçta 2-1 kazandı.