Ve beklenen oldu, Sergen Yalçın’dan veto: İlk 11 kararı

Ndidi dışında, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan dört ismin, bu karşılaşmada Sergen Yalçın tarafından yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Gökhan, Ersin, Emirhan ve Cengiz’in mücadeleye ilk 11’de başlaması öngörülmüyor.