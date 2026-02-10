Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmek istemesi Türkiye gündeminde büyük tartışma konusu oldu.

Özarslan’ın istifası sonrası birçok iddia ortaya atıldı. CHP lideri Özgür Özel, Özarslan’ın PORTAŞ davasında yolsuzluk yaptığını belirtirken, Özarslan ise, PORTAŞ soruşturmasının kendisi ile ilgili olmadığını, soruşturma izninin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve PORTAŞ bürokratları için istendiğini ifade etti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘EKREM İMAMOĞLU’NU TASFİYE ETTİLER, SIRA MANSUR YAVAŞ’TA’

Özdil, Özarslan olayının bir operasyon olduğunu ifade ederek, asıl hedefin Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. “Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye ettiler sıra Mansur Yavaş’ta” diyen Özdil, “Bu arkadaşın operasyonu çok açık bir şekilde CHP tarafından da köpürtülerek aslında Mansur Yavaş’ı hedef alıyor. AKP’nin arkasında da AKP’yi yöneten bir mekanizma var” sözlerini sarf etti.

Yaşanan gelişmelerin bağıra bağıra Mansur Yavaş’a gittiğini söyleyen Özdil, “Mesut Özarslan diyor ki ne Özel, ne Kılıçdaroğlu ne CHP, asıl hedef Mansur Yavaş diyor. Yavaş, ülkücü camianın desteğiyle geldi. Geçmiş dönemde bir şans verildi. Şu anda ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı yapı, Mansur Yavaş’ı desteklemeyi bıraktığı gün bırakın Ankara’yı Türkiye genelinde karşılığı olacağını düşünmüyorum diyor. Şimdi Yavaş’ın Türkiye genelinde karşılığı olup olmayacağı Özarslan’ı neden ilgilendiriyor ki? Adam basın toplantısında Yavaş diyor. Bu operasyonun bir tane hedefi var. Birinci sırada Mansur Yavaş var diyor” dedi.

‘BU OPERASYONUN HEDEFİ MANSUR YAVAŞ’

PORTAŞ soruşturma dosyasının birinci sırasında Mansur Yavaş’ın olduğunu söyleyen Özdil, “Şikayetçi kim Osman Gökçek. Bu ne demek. İBB davasının kopyası. PORTAŞ davasının bir numaralı sanık adayı Mansur Yavaş. Özgür Özel ne diyor? PORTAŞ davasında Özgür Özarslan yolsuzluk yaptı. CHP seçmenini yine manipüle ediyorlar. Bu operasyonunun hedefi Mansur Yavaş” ifadelerini kullandı.