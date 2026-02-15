Yüzyılın Konut Projesi’nde 11 il kura takvimi açıklandı: Bu hafta hangi aileler ev sahibi olacak?

KONUT SAYISI 312 BİN 290'A ULAŞACAK

Yeni haftanın programına göre; yarın Eskişehir’de 6 bin 55, Karaman’da 1.550, 17 Şubat Salı günü Konya’da 15 bin 200, Sakarya’da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8 bin 190, Kırklareli’nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana’da 12 bin 400, Çanakkale’de 3 bin 276, Gaziantep’te 13 bin 890 ve 21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirlenecek.