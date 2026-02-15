Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 29 Aralık’ta başlayan kura süreci, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 ve Kocaeli’nde 10 bin 340 konutun çekilişiyle devam etti.
Yüzyılın Konut Projesi’nde 11 il kura takvimi açıklandı: Bu hafta hangi aileler ev sahibi olacak?
Çevre Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta 11 ilde 98 bin 839 konutun daha kurasını çekeceklerini açıkladı. 58 ilde tamamlanan çekilişlerle 213 bin 451 hak sahibi belirlendi; toplam 312 bin 290 konuta ulaşılacak.
29 Aralık 2025 – 8 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli illerinde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasına ilişkin kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor." ifadelerini kullandı.
KONUT SAYISI 312 BİN 290'A ULAŞACAK
Yeni haftanın programına göre; yarın Eskişehir’de 6 bin 55, Karaman’da 1.550, 17 Şubat Salı günü Konya’da 15 bin 200, Sakarya’da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8 bin 190, Kırklareli’nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana’da 12 bin 400, Çanakkale’de 3 bin 276, Gaziantep’te 13 bin 890 ve 21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun kurası çekilecek. 22 Şubat itibarıyla kura çekilen il sayısı 69’a, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 312 bin 290’a yükselecek.
Yüzyılın Konut Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesidir. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında hayata geçirilmiş olup, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor.
Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan bu proje, afet riskine karşı dayanıklı, modern ve güvenli yaşam alanları oluştururken, konut erişimini kolaylaştırmayı da hedefler.
BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Konut Tipleri: 150 bin adet 55 m² 1+1, 150 bin adet 65 m² 2+1 ve 200 bin adet 80 m² 2+1 konut.
Ödeme Koşulları: %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) varan vade imkânı. Fiyatlar illere göre değişir (Anadolu'da 1+1 için yaklaşık 1.8 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve taksitler 6.750 TL civarından başlar).
Başvuru Süreci: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında e-Devlet üzerinden yapıldı.
Başvuru Süreci: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında e-Devlet üzerinden yapıldı.
Başvuru Süreci: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında e-Devlet üzerinden yapıldı.
Özel Durumlar: Şehit aileleri, engelliler, emekliler, 3+ çocuklu aileler ve gençlere öncelik tanındı. Ayrıca bazı illerde (özellikle İstanbul'da) kiralık konut modeli de ilk kez uygulandı.
Özel Durumlar: Şehit aileleri, engelliler, emekliler, 3+ çocuklu aileler ve gençlere öncelik tanındı. Ayrıca bazı illerde (özellikle İstanbul'da) kiralık konut modeli de ilk kez uygulandı.
Resmi detaylar için evsahibiturkiye.gov.tr veya talep.toki.gov.tr/500binkonut adreslerini ziyaret edebilirsiniz.