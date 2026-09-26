Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından istişare kampının kapanışında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükataman, "Devlet gereğini yapıyor. Devlet, bekler, takip eder, bütün meselelerin kimsenin kuşkusu olmasın, en ince detayına kadar takipçisi olur" dedi.

Büyükataman, "Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar, kamu vicdanını rahatsız eden birtakım hususlar hakkında gerekli adımları atarak, sorumluluğunu yerine getirir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında dikkati çeken bir mesaj veren Büyükataman, "Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak" diye konuştu.