MHP lideri Devlet Bahçeli, son iki grup toplantısında "İBB davaları canlı yayınlansın" dedi. 2 haftadır MHP'li vekillerden liderleri Bahçeli'nin bu isteğine karşın herhangi bir adım atılmazken, CHP'nin "İBB Davaları canlı yayınlansın" önergesi iki kez reddedildi.

Lidere sadakatin, her şeyden önde geldiği MHP'de Bahçeli'nin bu isteğini yerine getirmeyen vekiller, adeta 'Lidere sadakat sözde kaldı' dedirtti.

BAHÇELİ İSTEMİŞ, ERDOĞAN DESTEKLEMİŞTİ

2 ay önce de TRT çıkışı yapan MHP lideri, "Bu duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın. Ak koyun kara koyun ortaya çıksın" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu çıkışa "Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsun" demişti.

BAHÇELİ'NİN SÖZÜNÜ 2 KEZ ÇİĞNEDİLER

MHP lideri Bahçeli'nin defalarca dile getirmesine rağmen MHP'li milletvekilleri Meclis'te bu önergeye hayır oyu verdi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: KENDİNE GÜVENENLE GÜVENMEYEN ORTAYA ÇIKTI