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Kaynak: Haber Merkezi

6 Nisan'dan bu yana teşkilatlarını bir bir fesheden MHP'de bir il ve ilçe teşkilatı daha feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adıyaman teşkilatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilatı organları ile merkez ilçe teşkilatı organlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 12, 2026

NE OLMUŞTU?



Son dönemde MHP teşkilatları arasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teşkilat içinde tasfiyeler yaşanırken, yerlerine yeni isimler atanıyor.

6 Nisan'da MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlayan tasfiye sürecinde dün ise Adana il teşkilatı feshedilmişti.

İki aylık süreçte; Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatları feshedilmişti.