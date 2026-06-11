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MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası başlayan tasfiyeler silsilesi bugün de Adana teşkilatıyla devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Semih Yalçın'ın paylaşımı şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifası, parti içindeki krizi gün yüzüne çıkarmış, ardından tasfiye hamleleri peş peşe gelmişti. Bahçeli her ne kadar Yönter’in akademik çalışmaları nedeniyle istifa ettiğini açıklasa da gerçekler ve yaşananlar tam aksini gösteriyor.

Parti içinde ajan bulunduğunu söyledikten kısa süre sonra istifa eden Yönter’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı öne sürülmüştü.

Yönter, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında isminin sızıntılarla anılmasından Yıldız'ı sorumlu tutmuş ve Bahçeli ile görüşmesinin engellenmesini Yıldız'ın etkisine bağlamıştı.

Teşkilat fesihlerinin ardından istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem olmuştu. Yönter, tasfiyelerin ardından “Allah bes baki heves” ve “Hırsla kalkan zararla oturur” mesajlarını paylaşmıştı. Yönter daha sonra sosyal medya hesabını da kapatmıştı.