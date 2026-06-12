ORC Araştırma, İç Anadolu Bölgesi'nde 3 bin 900 kişilik geniş katılımlı bir anket yaptı.
Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu
Siyasette mutlak butlan tartışmaları gündemdeki yerini korurken, partilerin alacağı oy oranları konusunda birçok senaryo ortaya atılıyor. ORC Anket'in 3 bin 900 kişiyle yaptığı araştırmada İç Anadolu'daki katılımcılara oy tercihleri soruldu.Yunus Arıkan
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Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi
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İç Anadolu'daki seçmenler AK Parti'yi birinci parti yaparken, CHP 2. sırada yer aldı.
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ORC'nin 1-3 Haziran arası İç Anadolu Bölgesi'nde yaptığı çalışmanın sonuçları şöyle:
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Ak Parti %34,9
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CHP %25,6
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MHP %8,5
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İYİ Parti %8
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BBP %5,8
Saadet %4,5
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Zafer Parisi %3,8
Anahtar Parti %2,7
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Y. Refah %2,2
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DEM %1,7
Diğer %2,3
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