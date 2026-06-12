Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu

Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu

Siyasette mutlak butlan tartışmaları gündemdeki yerini korurken, partilerin alacağı oy oranları konusunda birçok senaryo ortaya atılıyor. ORC Anket'in 3 bin 900 kişiyle yaptığı araştırmada İç Anadolu'daki katılımcılara oy tercihleri soruldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 1

ORC Araştırma, İç Anadolu Bölgesi'nde 3 bin 900 kişilik geniş katılımlı bir anket yaptı.

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 2

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 3

İç Anadolu'daki seçmenler AK Parti'yi birinci parti yaparken, CHP 2. sırada yer aldı.

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 4

ORC'nin 1-3 Haziran arası İç Anadolu Bölgesi'nde yaptığı çalışmanın sonuçları şöyle:

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 5

Ak Parti %34,9

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 6

CHP %25,6

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 7

MHP %8,5

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 8

İYİ Parti %8

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 9

BBP %5,8
Saadet %4,5

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 10

Zafer Parisi %3,8
Anahtar Parti %2,7

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 11

Y. Refah %2,2

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Mutlak Butlan sonrası ilk anket: Anadolu seçmeni kime oy verir? İşte dev katılımcılı anketin sonucu - Resim: 12

DEM %1,7
Diğer %2,3

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