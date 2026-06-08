Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci sürüyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya ve Şanlıurfa, Konya’nın ardından Kilis İl Teşkilatı da feshedildi.
SEMİH YALÇIN AÇIKLADI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını ifade etti.
Yalçın, MHP Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir’in atandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,
“Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır.”