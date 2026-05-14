MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu.

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."